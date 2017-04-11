Грозят ли Уфе новые карстовые провалы на Интернациональной
Власти города прокомментировали информацию.
Власти города прокомментировали информацию.
Уфимский
Ряд местных жителей обеспокоены ситуацией и высказывали опасения в соцсетях.
— Мы уже давно установили маяки, которые сообщат о любой потенциальной опасности. Сейчас же мы переходим на новый уровень. В марте 2017 года подписан договор по серьезному исследованию карста. Башниистрой проверит все прилегающие территории, все дома. Ситуация под контролем и нагнетать здесь ничего не надо, — заявил сегодня, 11 апреля, Ирек Ялалов.