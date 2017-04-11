Минприроды планирует создание экологической онлайн-карты Красноярска

Участие в мероприятии приняли заместитель министра природных ресурсов и экологии Красноярского края Владимир Званцев, представители Среднесибирского УГМС, научного сообщества, общественности и промышленных предприятий региона.

Речь шла о механизмах снижения количества выбросов парниковых газов, сохранении биоразнообразия и расширении сети особо охраняемых природных территорий, усилении информирования жителей краевого центра о состоянии текущей экологической ситуации.

В ходе заседания стороны обсудили и создание нового интернет-сайта, который в перспективе объединит данные мониторинга за состоянием атмосферного воздуха министерства природных ресурсов и экологии края и Среднесибирского УГМС. Сайт позволит интегрировать данные федеральной и территориальной сетей наблюдения на слои интерактивной карты города Красноярска.

Помимо данных с постов наблюдения, расположенных в зоне действия крупных промышленных предприятий, на карте будут также представлены сведения, поступающие от передвижных лабораторий. Данные с постов наблюдения будут отображаться в онлайн-режиме. Кроме того, на карте будут сосредоточены данные и за предыдущие периоды.

— Перед нами особенно остро стоят вопросы сохранения баланса между экологической безопасностью и динамикой развития. Экология — понятие, которое включает в себя широкий спектр направлений — от организации деятельности по обращению с отходами, чистоты воздуха, воды до сохранения биоразнообразия и развития экотуризма. Для того чтобы выработать взвешенные решения по обозначенным вопросам, мы привлекаем к обсуждению все заинтересованные стороны. Только совместными усилиями получится достичь желаемых результатов, — подчеркнул Владимир Званцев.