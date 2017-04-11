Синоптики прогнозируют похолодание в Приморье на 4−7 градусов

Начало апреля на юге Дальнего Востока отметилось чередой циклонов и антициклонов, и, как следствие, быстро меняющейся погодой.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Примпогода.ру», сегодня, 11 апреля, фронтальные разделы циклона из Хабаровского края будут перемещаться над Приморьем и к концу дня уйдут на север акватории Японского моря. Днём пройдут местами небольшие и умеренные дожди. Ветер свежий.

Во второй половине дня воздух прогреется до +10…+15 °С, в прибрежных районах до +5…+11 °С.

Во Владивостоке облачная, с прояснением во второй половине дня погода. Возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха +9…+11 °С.

Ближайшей ночью за холодным фронтом на край вторгнется холодная воздушная масса. Похолодает на 4−7 градусов. К утру столбики термометров опустятся до −2…−7 °С, в горных районах до -13 °С. На побережье от +4 °С до -1 °С. Местами пройдёт небольшой дождь, на севере со снегом. Усилится северо-западный ветер.

В среду, 12 апреля, днём погоду будет определять тыловая часть углубляющегося циклона. Ожидается сильный северо-западный, западный ветер. На севере края местами сохранятся небольшие осадки. Максимальная температура воздуха +6…+12 °С, на севере от 0 °C до +5 °С.