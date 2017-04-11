Приморцы первыми увидят новый фильм ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

Как сообщили в департаменте внутренней политики, фильм повествует о самом тяжелом периоде блокады Ленинграда.

«Зрителей ждет захватывающий сюжет. По сценарию, жители Ленинграда оказываются в огромной опасности после бомбардировки лаборатории с вирусами. У главных героев есть всего три дня, чтобы предотвратить катастрофу», — отметили в ведомстве.

В кинотеатрах России фильм будет единственной картиной, посвященной событиям 1941−1945 годов, в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.