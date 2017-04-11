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07:52 (мск), источник: Вести Приморье

Приморцы первыми увидят новый фильм ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

«Три дня до весны» — новый российский художественный фильм о подвигах русских солдат во время Великой Отечественной войны, мужестве, стойкости и непобедимости народа России.

Как сообщили в департаменте внутренней политики, фильм повествует о самом тяжелом периоде блокады Ленинграда.

«Зрителей ждет захватывающий сюжет. По сценарию, жители Ленинграда оказываются в огромной опасности после бомбардировки лаборатории с вирусами. У главных героев есть всего три дня, чтобы предотвратить катастрофу», — отметили в ведомстве.

В кинотеатрах России фильм будет единственной картиной, посвященной событиям 1941−1945 годов, в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, фильм создан при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Фонда Кино РФ. Сеансы начнутся с 4 мая во всех кинотеатрах региона.

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