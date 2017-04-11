День траура объявлен в Зиме в связи со смертью поэта Евгения Евтушенко

В этот день в городе будут отменены развлекательные мероприятия и передачи. Как сообщает пресс-служба мэрии, соответствующее постановление издала администрация города.

Напомним. Евгений Евтушенко умер 1 апреля 2017 года на 85-ом году жизни. Как сообщает ТАСС, прощание с поэтом состоится 11 апреля в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) на ул. Большой Никитской в Москве. Гражданская панихида начнется в 9:00 по московскому времени и будет открыта для всех почитателей творчества поэта до 13:00. Похоронят Евгения Евтушенко на Переделкинском кладбище недалеко от могилы Бориса Пастернака, как этого желал Евгений Евтушенко при жизни.