Новосибирцы теперь могут обменивать права в МФЦ

Региональная Госавтоинспекция информирует граждан о том, что они могут пользоваться многофункциональными центрами, чтобы получить или обменять водительские удостоверения.

Для получения этой госуслуги необходимо предоставить паспорт, действующую медицинскую справку, старое водительское удостоверение и квитанцию об оплате госпошлины. Все документы вместе с фотографией сотрудники МФЦ направят в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД для проверки данных и изготовления водительского удостоверения.