Новосибирцы теперь могут обменивать права в МФЦ
Увеличение количества пунктов выдачи водительских удостоверений ускорит их получение.
Увеличение количества пунктов выдачи водительских удостоверений ускорит их получение.
Региональная Госавтоинспекция информирует граждан о том, что они могут пользоваться многофункциональными центрами, чтобы получить или обменять водительские удостоверения.
Для получения этой госуслуги необходимо предоставить паспорт, действующую медицинскую справку, старое водительское удостоверение и квитанцию об оплате госпошлины. Все документы вместе с фотографией сотрудники МФЦ направят в
При этом возможность заменить данный документ в