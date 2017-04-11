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07:56 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирцы теперь могут обменивать права в МФЦ

Увеличение количества пунктов выдачи водительских удостоверений ускорит их получение.

Региональная Госавтоинспекция информирует граждан о том, что они могут пользоваться многофункциональными центрами, чтобы получить или обменять водительские удостоверения.

Для получения этой госуслуги необходимо предоставить паспорт, действующую медицинскую справку, старое водительское удостоверение и квитанцию об оплате госпошлины. Все документы вместе с фотографией сотрудники МФЦ направят в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД для проверки данных и изготовления водительского удостоверения.

При этом возможность заменить данный документ в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД по-прежнему остается. Также следует помнить, что первоначальную выдачу водительских удостоверений после сдачи экзаменов по вождению и теоретических тестов, а также после окончания срока лишения права управления автотранспортом уполномочены производить только в РЭО ГИБДД, напоминает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

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