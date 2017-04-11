В Магнитогорске снег сошел вместе с асфальтом
В Магнитогорске (Челябинская область) сошедший снег оголил ямы на городских дорогах.
В Магнитогорске (Челябинская область) сошедший снег оголил ямы на городских дорогах.
Как сообщают на странице «На дорогах Магнитки» ВКонтакте, на улице Доменщиков заднее левое колесо грузовой Газели полностью провалилось в яму.
«Всем жителям это района предлагаю срочно переезжать, такими темпами там скоро все под землю уйдет», — призывает один из пользователей и высказывает предположение, что на фотографиях «видны пустоты, которые, скорее всего, грунтовыми водами подмыло».
Азамат поделился, что на улице Суворова от Правды до Гагарина только за выходные по его подсчетам пять машин пробили свои колёса в ямах.
На улице у дома 30 еще одна ловушка для автомобилей — открытый колодец. В него угодил отечественный автомобиль. «Судя по всему, хваленая машина для пневмонабрызга себя не
«Утром дорожники засыпают ямы, через час по этому же месту едет желтый пылесос и сметает этот же песок», — делятся увиденным на улицах города магнитогорцы и подмечают: по Автомобилистов вообще не ремонтировали, по Ленина от дома советов и до Завенягина, а по Советской армии лучше вообще не ездить. Разбиты 5 проходная, площадь Носова, Октябрьская. Комсомольская улица от Карла Маркса до Советской все в ямах.
Восьмого апреля в Магнитогорске провалился «под землю» «КамАЗ», принадлежавший «Дорожному специализированному учреждению». Автомобиль извлекали с помощью крана.