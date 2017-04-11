В Магнитогорске снег сошел вместе с асфальтом

«Всем жителям это района предлагаю срочно переезжать, такими темпами там скоро все под землю уйдет», — призывает один из пользователей и высказывает предположение, что на фотографиях «видны пустоты, которые, скорее всего, грунтовыми водами подмыло».

Азамат поделился, что на улице Суворова от Правды до Гагарина только за выходные по его подсчетам пять машин пробили свои колёса в ямах.