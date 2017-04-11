В Уфе первый общегородской субботник пройдет 15 апреля
УФА, 11 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе первый общегородской субботник пройдет 15 апреля. На него выйдут коллективы организаций и предприятий.
УФА, 11 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе первый общегородской субботник пройдет 15 апреля. На него выйдут коллективы организаций и предприятий.
Им предстоит выполнить ворошение снега, скол льда и наледи, убрать мусор
Как сообщили в администрации города, субботники планируются в Непейцевском дендропарке, парке имени Якутова, сквере 50-летия Победы и в саду имени С. Юлаева — предстоит вырубка сухостоя, ветхих деревьев, уборка валежа и крупного мусора. К жилищникам могут присоединиться неравнодушные граждане.
Массовые уборки пройдут в парках культуры и отдыха «Кашкадан» и Нефтехимиков, а также в скверах на бульваре Баландина и по улице М. Рыльского.