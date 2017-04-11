В Уфе первый общегородской субботник пройдет 15 апреля

Им предстоит выполнить ворошение снега, скол льда и наледи, убрать мусор из-под растаявшего снега. С приходом теплых дней нужно будет перекопать газоны, побелить деревья, скосить траву, и продолжить очистку территорий от мусора. Санитарные пятницы и субботники продолжатся до конца месяца.

Как сообщили в администрации города, субботники планируются в Непейцевском дендропарке, парке имени Якутова, сквере 50-летия Победы и в саду имени С. Юлаева — предстоит вырубка сухостоя, ветхих деревьев, уборка валежа и крупного мусора. К жилищникам могут присоединиться неравнодушные граждане.

Массовые уборки пройдут в парках культуры и отдыха «Кашкадан» и Нефтехимиков, а также в скверах на бульваре Баландина и по улице М. Рыльского.