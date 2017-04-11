Резкое ухудшение погоды ожидается на севере Хабаровского края

В ближайшие двое суток в северных районах Хабаровского края резко ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильный снег и метель, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Хабаровск этот атмосферный вихрь уже задел — во вторник утром в краевой столице прошел мокрый снег. Сейчас циклон смещается в сторону Охотского моря. На север края он принесет снегопады, а также вызовет усиление ветра до 20−25 м/с.

В период с 11 по 12 апреля в эпицентре непогоды окажутся Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы. Под удар стихии могут попасть и соседние территории.

В связи с циклоном спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Вероятны обрывы линий связи и ЛЭП.

Жителям рекомендуют позаботиться о личной безопасности. Во время циклона на дорогах возможен снежный накат и гололед, поэтому желательно отказаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, отложить походы на рыбалку и охоту.