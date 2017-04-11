Ещё одна многоуровневая парковка может появиться в Красноярске

Еще одна многоуровневая парковка в ближайшее время может появиться в Красноярске. На этот раз власти выделили землю под паркинг в Железнодорожном районе. Документация об аукционе появилась на сайте мэрии города.

На участке площадью около 1,7 тыс. кв. м, расположенному в районе пересечения улиц Железнодорожников и Красной Гвардии, инвестору предлагают сделать многоуровневую парковку. Начальная цена аукциона — 1,2 млн руб. Срок аренды — 3 года 2 месяца. Аукцион состоится 15 мая.

Напомним, что первая многоуровневая парковка появилась в Красноярске еще прошлой осенью напротив МВДЦ «Сибирь». Несмотря на то, что первое время оставить автомобиль на парковке можно было абсолютно бесплатно, водители предпочитали парковать свои авто вокруг здания выставочного центра, в окрестных дворах и даже на автобусной остановке.