В Челябинске арендаторам-должникам запретили выезд за границу

«На сегодняшний день Комитет направил уведомления в службу судебных приставов, ограничен выезд за рубеж 88 гражданам, имеющим задолженность перед бюджетом. Направлено 10 заявлений в суд об инициировании процедуры банкротства в отношении неплатежеспособных арендаторов на сумму 119 миллионов рублей», — заявил председатель КУИиЗО Сергей Чигинцев.

В настоящий момент в службе судебных приставов на исполнении находится 200 документов о взыскании с юридических лиц задолженности за пользование земельными участками на сумму 356 млн рублей и 116 исполнительных документов на сумму 139 млн рублей — с физических лиц.

Стоит отметить, что на 1 апреля задолженность арендаторов земельных участков составила 2 млрд рублей.