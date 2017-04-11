Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
33-летняя Лопырева похвасталась снимком без одежды - СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Названа следующая цель для американских «Томагавков» - СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Уйгурская проблема Китая
10Последствия циклона «Дебби»
09:04 (мск), источник: Sputnik.by

Гидромет о погоде во вторник 11 апреля: пройдут дожди, возможен град

Тепло пока будет только в юго-восточных регионах республики — там днем термометры покажут до +18°С.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 апр — Sputnik. Прохладная погода с дождями ожидается в Беларуси во вторник 11 апреля, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупредили, что потепление было кратковременным и на неделе погода испортится.

«Будет облачно с прояснениями, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы, возможен слабый град», — сказали в Гидромете.

По информации специалистов, максимальная температура воздуха днем составит от +8 до +14°С, по юго-востоку республики — до +18°С.

В Минске, как уточнили в Гидромете, во вторник тоже ожидается дождь, а воздух днем прогреется только до +11 °С.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+18°
полупрозрачная облачность
764 мм рт. ст.
повышенное
64 %
повышенная
5 м/с
слабый ветер
Цифры на сердце: сегодня День освобождения узников концлагерей
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
КНДР обещает принять «решительные меры» против США
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Кабмин РФ расширил перечень оборудования, не облагаемого НДС
Американцы объяснили задержание российского программиста
В Москве началась церемония прощания с Евгением Евтушенко
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь