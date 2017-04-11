11 апреля в Молдове ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди

В Бричанах и Сороках термометры покажут плюс 17, в Бельцах и Оргееве — на градус больше. В Кишиневе — плюс 19, 20 градусов тепла будет в Тирасполе. В Леове и Комрате воздух прогреется до плюс 21-ого, в Кагуле — 22 градуса.

В ближайшие дни в столице днем температурный максимум составит 19 градусов, ночью — плюс пять. В среду возможны кратковременные дожди.