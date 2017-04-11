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09:02 (мск), источник: Publika.md

11 апреля в Молдове ожидается переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди

Сегодня в республике переменная облачность, вечером возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление нормальное. Ветер слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках термометры покажут плюс 17, в Бельцах и Оргееве — на градус больше. В Кишиневе — плюс 19, 20 градусов тепла будет в Тирасполе. В Леове и Комрате воздух прогреется до плюс 21-ого, в Кагуле — 22 градуса.

В ближайшие дни в столице днем температурный максимум составит 19 градусов, ночью — плюс пять. В среду возможны кратковременные дожди.

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