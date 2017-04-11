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08:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец угрожал расправой бригаде «скорой помощи»

Инцидент произошел в Промышленновском районе Кемеровской области.

31-летний мужчина угрожал ножом бригаде врачей, когда они пытались оказать помощь его травмированному отцу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в марте текущего года в полицию обратилась диспетчер «скорой помощи». Она сообщила, что на бригаду врачей и водителя напал пьяный мужчина с ножом. Прибывшие по указанному адресу полицейские выяснили, что медработники приехали для оказания помощи отцу дебошира. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал и сломал два пальца на руке. Врачи обработали раны и предложили ему госпитализацию, поскольку пациенту требовалась помощь хирурга. Однако собираясь в больницу, пациент поссорился с сыном. 31-летний мужчина разозлился из-за конфликта с отцом, начал угрожать медицинским работникам и преградил путь к выходу одному из фельдшеров. Напарница фельдшера смогла выбежать на улицу и позвать на подмогу водителя «скорой». Когда они вернулись в дом, злоумышленник схватил нож и со словами «Я вас сейчас всех убью!» пошел на врачей, которые уже собирались выйти на улицу.

Полицейские задержали дебошира и доставили его в отдел полиции. Дома у задержанного был найден нож, которым он угрожал врачам. В отношении мужчина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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