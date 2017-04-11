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08:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мы уже готовы плакать от этого мусора — сотрудники хабаровского Дендрария

Обилие бытового мусора, наносимого на территорию.

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фотографий
13
фотографий

Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.

Работники хабаровского Дендрария готовы кричать от досады и обиды из-за проблем с мусором, который завалил территоию рядом с редкими растениями. Своих ресурсов для уборки учреждению явно не достаточно, а проводимые нечастые общегородские субботники не спасают ситуацию, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник дендрария Татьяна Григорьевна.

— Каждый год мы сталкиваемся с появлением большого количества мусора на территории Дендрария и тротуаре перед парком. Мусор залетает в парк с улицы сквозь забор. В администрации Индустриального района Хабаровска нам сказали, что мы должны наводить порядок собственными силами. К сожалению, у нас нет средств и времени постоянно убирать чужой мусор. И дворника у нас нет. Поэтому уборку мы проводим только во время субботника, — пожаловалась Татьяна.

В отделе благоустройства мэрии Хабаровска сознались, что о проблеме дендрария им известно. Однако заявили, что обращений от руководства парка не поступало.

— Ежегодно после зимы мы боремся с большими объемами мусора. Для его уборки требуется время, — рассказала Ирина Коваленко.

При этом Ирина Коваленко заверила, что в ближайшее время порядок вокруг Дендрария будет наведен.

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