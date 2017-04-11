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08:35 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае 230 пар не пришли на регистрацию своего брака в этом году

Передумали разводиться 73 пары.

Источник: Reuters

230 пар в Пермском крае не пришли на регистрацию своего брака за первые три месяца этого года. Об этом сообщила председатель краевого комитета ЗАГС Юлия Андрианова.

По её словам, в первом квартале этого года на 12% выросло число заключённых браков по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. За три месяца этого года в Прикамье семьи создали 3568 пар.

«Со снижением брачного возраста зарегистрировали 25 пар. В Прикамье 151 иностранцев создали свои семьи. Оформили развод 2629 супружеских пар. 73 пары не явились на расторжение брака», — добавила Юлия Андрианова.

Отметим, что чаще всего разводятся семьи, которые прожили в браке от одного до пяти лет.

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