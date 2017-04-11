В Челябинске, Карабаше, Сатке и Коркино объявлен режим НМУ I степени
На смог и неприятный запах жители могут пожаловаться в Роспотребнадзор.
На смог и неприятный запах жители могут пожаловаться в Роспотребнадзор.
Режим НМУ I степени объявлен в Челябинске, Карабаше, Сатке и Коркино, сообщают в
Сегодня, 11 апреля, до 19:00 сохраняются условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Органам местного самоуправления рекомендуется использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.
Горожане, заметившие задымление или неприятный резкий запах в воздухе, могут сообщить об этом в региональные управления Росприроднадзора или Роспотребнадзора по телефонам
Напомним, чтобы улучшить состояние атмосферного воздуха, региональное правительство планирует стимулировать переход на электротранспорт и ограничить въезд в город большегрузов, а также ввести систему квотирования.