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08:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске, Карабаше, Сатке и Коркино объявлен режим НМУ I степени

На смог и неприятный запах жители могут пожаловаться в Роспотребнадзор.

Режим НМУ I степени объявлен в Челябинске, Карабаше, Сатке и Коркино, сообщают в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Сегодня, 11 апреля, до 19:00 сохраняются условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Органам местного самоуправления рекомендуется использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.

Горожане, заметившие задымление или неприятный резкий запах в воздухе, могут сообщить об этом в региональные управления Росприроднадзора или Роспотребнадзора по телефонам 8 (351) 237−81−83 и 8 (351) 263−64−90.

Напомним, чтобы улучшить состояние атмосферного воздуха, региональное правительство планирует стимулировать переход на электротранспорт и ограничить въезд в город большегрузов, а также ввести систему квотирования.

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