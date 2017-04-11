Пермские зоозащитники хотят провести пикет против живодеров в приюте

В Перми зоозащитники пытаются согласовать пикет «Зоо-садистов к ответу». Мероприятие направлено против издевательств над собаками в муниципальном приюте.



Первоначальное место проведения митинга — возле городской администрации — не согласовали. Сейчас подана заявка на проведение пикета 18 апреля в сквере оперного театра.

Напомним, волонтеры на прошлой неделе обнаружили в муниципальном приюте четырех раненных щенков. У всех у них был разрыв анальных отверстий. Двое из собак погибли.



По словам зоозащитников, такие травмы собаки могли получить при изнасилованиях. Однако руководство приюта утверждает, что животные просто подрались.



Недавно были получены результаты вскрытия трупа одного из щенков. Экспертиза выявила рваные раны анального сфинктера, стенок прямой кишки, верхней стенки влагалища и паховой области. Эти данные подтверждают, что такие раны животное не могло получить во время драки с собаками.



Глава Перми распорядился отстранить директора приюта от проверки. Сейчас ее проводит управление по экологии.