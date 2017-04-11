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10:35 (мск), источник: Индикатор

Ученые призвали убивать оленей и есть их мясо

Диких оленей Великобритании необходимо убивать, а их мясо продавать в магазинах — чтобы как можно скорее снизить численность этих животных и тем самым спасти редких лесных птиц страны.

Источник: Thomas Lefebvre/CC0

К такому выводу пришли авторы статьи в журнале Journal of Applied Ecology.

Зоологов и экологов из Ноттингемского университета в 2008 году наняли власти страны — чтобы те выяснили, в чем причина вымирания таких лесных птиц, как соловьи, болотные гаички, пухляки и малые пестрые дятлы. Оказалось, что больше всего вреда птицам наносят олени, разоряющие среду их обитания. На лесных территориях, где локализуются крупные популяции оленей, на высоте до двух метров от земли растительности меньше на 68%.

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Из-за отсутствия крупных хищников, запрета охоты и склонности фермеров сеять озимые (которые становятся ценным источником пищи для травоядных), популяции оленей на острове выросли до беспрецедентных величин. Но усилий лесников для спасения лесных птиц недостаточно, подчеркивают ученые.

«Одного селекционного отстрела мало. Британцы уже едят оленину, но в основном это мясо домашних животных. Если на нашем столе или в лавках мясников появится, это заставит людей признать, что в мясе оленей не больше экзотики, чем в говядине или баранине. В конечном счете это поможет сохранить экосистему наших лесов», — заявил соавтор исследования Маркус Айсхорн.

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