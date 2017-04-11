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09:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Amnesty International зафиксировала уменьшение случаев смертной казни в мире

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад «Смертные приговоры и казни», где приводится мировая статистика применения смертной казни в 2016 году. По результатам исследования, количество исполненных смертных приговоров снизилось в 2016 году на 37%.

Источник: AP 2017

В докладе говорится, что в прошлом году в 23 странах мира казнили 1032 человека, в 2015 году — 1634 (самый высокий показатель за 25 лет). Всего было вынесено 3117 смертных приговоров в 55 странах. Больше всего такой вид наказания применяли Иран (567 случаев), Саудовская Аравия (154 случая), Ирак (88 случаев) и Пакистан (87 случаев). На долю этих государств в совокупности приходится 87% смертных казней.

По информации правозащитников, количество смертных приговоров, наоборот, увеличилось: в 205 году их насчитывалось 1998, в 2016 году — уже 3117.
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Amnesty International отмечает, что сейчас от смертной казни отказалась 141 страна. В государствах, где применяется такой вид наказания, наиболее часто используются смертельные инъекции, расстрел, обезглавливание и повешение.

По данным февральского опроса «Левада-центра», с тем, что смертную казнь нужно «восстановить в прежних размерах», согласны 32% опрошенных россиян, хотя 15 лет назад их было 49%.

Сторонников полной отмены высшей меры наказания по-прежнему существенно меньше, хотя с 2002 года их доля и выросла с 12% до 16%.

Комментарии
5
Ольга Лысенко
Опроси россиян --процентов 90 будут за смертную казнь! В первую очередь за экономические преступления !
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А Б
Одним из действительно демократических и правовых решений власти РФ является объявление моратория на смертную казнь, которого страна придерживается и сегодня, что, несомненно, делает ей честь.
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Ольга Лысенко
В случаях с медиками более приемлимо слово--халатность, и то не всегда ... А экономические преступления в особо-крупных размерах---преднамеренное действие !
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