Amnesty International зафиксировала уменьшение случаев смертной казни в мире

В докладе говорится, что в прошлом году в 23 странах мира казнили 1032 человека, в 2015 году — 1634 (самый высокий показатель за 25 лет). Всего было вынесено 3117 смертных приговоров в 55 странах. Больше всего такой вид наказания применяли Иран (567 случаев), Саудовская Аравия (154 случая), Ирак (88 случаев) и Пакистан (87 случаев). На долю этих государств в совокупности приходится 87% смертных казней.

По информации правозащитников, количество смертных приговоров, наоборот, увеличилось: в 205 году их насчитывалось 1998, в 2016 году — уже 3117.

По информации правозащитников, количество смертных приговоров, наоборот, увеличилось: в 205 году их насчитывалось 1998, в 2016 году — уже 3117.

Amnesty International отмечает, что сейчас от смертной казни отказалась 141 страна. В государствах, где применяется такой вид наказания, наиболее часто используются смертельные инъекции, расстрел, обезглавливание и повешение.

По данным февральского опроса «Левада-центра», с тем, что смертную казнь нужно «восстановить в прежних размерах», согласны 32% опрошенных россиян, хотя 15 лет назад их было 49%.