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09:13 (мск), источник: УралПолит.ру

Уральский мэр предложил помянуть жертв теракта в Петербурге «зажигательным смехом»

КРАСНОУФИМСК, 10 апреля, ИА УралПолит.Ru. Глава администрации Красноуфимска Вадим Артемьевских на общегородском фестивале КВН призвалучастников команд и зрителей вспомнить погибших во время теракта в Санкт-Петербурге «зажигательным смехом».

Видео вступительной речи попало в социальную сеть в паблик «ПодСмотрено в Красноуфимске» и принесло чиновнику славу депутата Законодательного Собрания Свердловской области Ильи Гаффнера, посоветовавшего россиянам «меньше питаться» в кризис.

«Да, КВН сегодня проходит в очень непростое время, вы знаете, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня на сцене вы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытывал чувства удовлетворения от своих действий, и своим смехом, своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли», — сказал со сцены глава города.

Взрыв в петербургском метро прогремел днем 3 апреля в вагоне подземки на перегоне станций «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще одно взрывное устройство было найдено на станции «Площадь восстания», его обезвредили. Жертвами стали 14 человек, еще более 50 попали в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

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