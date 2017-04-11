Уральский мэр предложил помянуть жертв теракта в Петербурге «зажигательным смехом»

Видео вступительной речи попало в социальную сеть в паблик «ПодСмотрено в Красноуфимске» и принесло чиновнику славу депутата Законодательного Собрания Свердловской области Ильи Гаффнера, посоветовавшего россиянам «меньше питаться» в кризис.

«Да, КВН сегодня проходит в очень непростое время, вы знаете, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня на сцене вы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытывал чувства удовлетворения от своих действий, и своим смехом, своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли», — сказал со сцены глава города.