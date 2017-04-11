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09:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Эпидемия гриппа продолжается. Закрыты 15 российских школ

МОСКВА, 11 апреля, РИА ФедералПресс. Учебный процесс в 15 школах России приостановлен из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. В настоящее время заболеваниями охвачены три региона: Республика Коми, Челябинская и Кемеровская области.

По информации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. «Но грипп уходит медленно», — приводит слова Поповой РИА «Новости».

Отметим, что закрытыми остаются 15 школ. Такие меры необходимы для прерывания эпидпроцесса.

Как писал «ФедералПресс» ранее, в конце марта в России оставался высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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