Эпидемия гриппа продолжается. Закрыты 15 российских школ
МОСКВА, 11 апреля, РИА ФедералПресс. Учебный процесс в 15 школах России приостановлен
МОСКВА, 11 апреля, РИА ФедералПресс. Учебный процесс в 15 школах России приостановлен
По информации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. «Но грипп уходит медленно», — приводит слова Поповой РИА «Новости».
Отметим, что закрытыми остаются 15 школ. Такие меры необходимы для прерывания эпидпроцесса.
Как писал «ФедералПресс» ранее, в конце марта в России оставался высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.