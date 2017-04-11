Эпидемия гриппа продолжается. Закрыты 15 российских школ

По информации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. «Но грипп уходит медленно», — приводит слова Поповой РИА «Новости».

Отметим, что закрытыми остаются 15 школ. Такие меры необходимы для прерывания эпидпроцесса.

Как писал «ФедералПресс» ранее, в конце марта в России оставался высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.