Названы Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий Уфы

В Топ-5 наиболее востребованных сфер у уфимских работодателей вошли: «Продажи» (33% от общего рынка вакансий), «Производство» (12%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (10%), «Строительство» (9%) и «Маркетинг, реклама, PR» (8%).

Самой дорогой вакансией марта-2017 стало предложение для генерального директора крупной медиагруппы с вознаграждением от 200 тысяч рублей.

На втором месте рейтинга — вакансия ведущего Android-программиста с зарплатой не ниже 140 тысяч рублей в месяц.

За работу руководителя направления разработки готовы платить как минимум 131 тысячу рублей, руководителя группы обособленных подразделений — от 120 тысяч рублей.

Замыкает пятерку самых выгодных предложений о работе — вакансия регионального управляющего розничной сетью — от 110 тысяч рублей в месяц.

Работа директора по расширению федеральной клиентской базы, программиста С++, инженера ПТО оценивается в Уфе не ниже, чем в 100 тысяч рублей.

Инженер по бурению вправе рассчитывать на зарплату от 96 тысяч рублей.

На десятой строчке рейтинга самых высокодоходных вакансий — участковый врач-терапевт с зарплатой не ниже 80 тысяч рублей в месяц.

Для сведения. Размер средней заработной платы в Уфе за март текущего года составил 36,8 тысячи рублей.

«Если же посмотреть на зарплаты, в два раза превышающие среднее вознаграждения в башкирской столице, то больше всего вакансий с вознаграждением от 80 тысяч рублей в марте этого года мы видели в сферах: «Продажи», «IT, телеком», «Высший менеджмент», «Строительство», «Транспорт» и «Маркетинг», — сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан Ольга Гибадуллина.

По ее словам, в марте количество вакансий в Уфе, по сравнению с 2016 годом, увеличилось на 23%. Конкурс на одно предложение составил 7,8 соискателя на место.