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08:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев пригласили на бесплатную дегустацию тортов

Гастрономический символ города выберут 25 апреля.

Конкурс «Лучший торт Воронежа-2017» состоится на втором этаже сити-парка «Град» с 10:30 до 15:30 вторника, 25 апреля. Воронежцы смогут бесплатно попробовать торты по рецептам 10 городских кондитерских, сообщила пресс-служба мэрии.

Лучший торт выберет экспертное жюри. Оценивать торты будут по четырем критериям: вкус, оригинальность рецепта, соответствие заявленного рецепта приготовленному, креативность оформления и соответствие тематике конкурса. Одним из членов жюри станет шеф-кондитер, судья всемирной Ассоциации Кулинаров WACS Мария Шрамко.

Конкурс состоится в выставочном комплексе Expo Event Hall. Его организовали при поддержке администрации Воронежа и Ассоциации кулинаров и рестораторов Черноземья.

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