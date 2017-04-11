Воронежцев пригласили на бесплатную дегустацию тортов
Гастрономический символ города выберут 25 апреля.
Гастрономический символ города выберут 25 апреля.
Конкурс «Лучший торт Воронежа-2017» состоится на втором этаже
Лучший торт выберет экспертное жюри. Оценивать торты будут по четырем критериям: вкус, оригинальность рецепта, соответствие заявленного рецепта приготовленному, креативность оформления и соответствие тематике конкурса. Одним из членов жюри станет
Конкурс состоится в выставочном комплексе Expo Event Hall. Его организовали при поддержке администрации Воронежа и Ассоциации кулинаров и рестораторов Черноземья.