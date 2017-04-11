В Астане усилены меры безопасности

Оперативно-профилактическое мероприятие проходит в два этапа, первый этап начался 10 апреля и продлится до 20 апреля.

«В мероприятии задействованы значительные силы правоохранительных органов. В рамках проведения ОПМ по месту жительства проверяются лица, состоящие на профилактическом учете органов внутренних дел. Помимо этого, стражи порядка в плановом режиме проверяют владельцев огнестрельного и охотничьего оружия на предмет соответствия правилам хранения и перерегистрации», — говорится на сайте акимата Астаны.

Оперативный штаб призывает гостей и жителей города и приграничных областей, входящих в пояс безопасности столицы, проявить понимание к проводимым мерам по обеспечению правопорядка, а также оказывать повсеместное содействие сотрудникам правоохранительных органов.