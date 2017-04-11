Модельное агентство Трампа в Нью-Йорке будет закрыто

Коринн Николас, президент Trump Models, официально уведомила деловых партнеров о закрытии агентства, проработавшего на модельном рынке 18 лет. В нем Дональд Трамп владеет 85 процентами акций. «Trump Organisation решила выйти из модельной индустрии. Вслед за недавней продажей права на проведение конкурса “Мисс Вселенная”, компания предпочитает сосредоточиться на своем основном бизнесе в сфере недвижимости, гольфе и сфере услуг», — говорится в письме.

Компания около полутора лет назад продала «Мисс Вселенную», которая также проводила конкурс красоты «Мисс США», агентству WME-IMG после некорректного замечания Дональда Трампа о мексиканских мигрантах в период его предвыборной кампании. В США тогда резко раскритиковали слова Трампа, а акции компании потеряли в цене. Портал Mother Jones сообщил на прошлой неделе о том, что агентство находится на грани финансового краха, а газета New York Post подтвердила в пятницу, что Trump Models действительно прекращает работу.

Точная дата закрытия агентства пока неизвестна.

Ранее в американских СМИ появлялись сообщения о том, что модельное агентство Трампа имеет долгую историю заключения контрактов с иностранными моделями, которые нарушали иммиграционные правила, работая в Соединенных Штатах без рабочих виз. В расследовании также подробно рассказывалось о том, как Trump Models вынуждала своих моделей платить за проживание в переполненных квартирах, в то же время, взимая с них большое количество поборов «на работу над внешностью». Это приводило к тому, что по завершении контракта некоторые модели оставались в серьезных долгах перед агентством.