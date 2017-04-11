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09:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Симферополя сносят ларьки

Спецоперация по зачистке незаконных строений началась ранним утром.

С 5 утра Центральный рынок на улице Козлова оцеплен полицией и бойцами Народного ополчения. Вся территория огорожена металлическими ограждениями. Работает только остановка общественного транспорта.

— Мне позвонили в два часа ночи, — рассказал «Комсомольской правде — Крым» владелец хлебного ларька Сейдамет. — И сказали, приезжай, забирай свое имущество. Вместе с товарищем забрал кассовый аппарат, холодильную камеру и остатки товара.

На площади работают 2 бульдозера, которые ковшами сносят кирпичные строения. Рядом в ожидании строительного мусора стоят четыре «КамАЗа».

Никакого возмущения предприниматели не высказывают, так как им дали возможность забрать имущество.

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