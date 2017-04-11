В Москве началась церемония прощания с Евгением Евтушенко
После гражданской панихиды кортеж с гробом поэта направится в Переделкино.
После гражданской панихиды кортеж с гробом поэта направится в Переделкино.
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — В Центральном Доме литераторов началась церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко. Как передаёт корреспондент «Интерфакса», люди начали собираться возле здания ЦДЛ уже за час до начала церемонии. Первыми в зал зашли родственники поэта. В 11:00 начнётся гражданская панихида, ее будет вести советский и российский литературный критик, чрезвычайный и полномочный посол, член комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, заслуженный деятель искусств России Евгений Сидоров.
После гражданской панихиды кортеж с гробом поэта направится в Переделкино, где пройдут похороны. Евтушенко похоронят рядом с могилой Бориса Пастернака, на отпевании будут присутствовать только семья и близкие друзья поэта.
Евтушенко родился 18 июля 1933 года в Иркутской области. Начал печататься в 1949 году. В 1952 году вышла первая книга стихов Евтушенко «Разведчики грядущего». В этом же году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.
Получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.
Евтушенко напечатал несколько сборников, которые приобрели большую популярность: «Третий снег» (1955), «Шоссе энтузиастов» (1956), «Обещание» (1957), «Стихи разных лет» (1959), «Яблоко» (1960), «Нежность» (1962), «Взмах руки» (1962).
В 1963 году Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.
С 1986 по 1991 год Евтушенко был секретарём правления Союза писателей СССР. С декабря 1991 года — секретарь правления Содружества писательских союзов. С 1989 года — сопредседатель писательской ассоциации «Апрель». С 1988 года — член общества «Мемориал».
В 1991 году Евтушенко заключил контракт с американским университетом в городе Талса, штат Оклахома, и уехал с семьёй преподавать в США, где жил постоянно, иногда приезжая в Россию. В 2007 году в спорткомплексе «Олимпийский» состоялась премьера
Поэт был награжден орденами «Знак Почёта» (1967), Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов (1993), «За заслуги перед Отечеством» III степени — за большой вклад в развитие отечественной литературы в 2004 году, и многими другими.
Евтушенко умер в США 1 апреля на 85-м году жизни.