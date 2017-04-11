В Москве началась церемония прощания с Евгением Евтушенко

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — В Центральном Доме литераторов началась церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко. Как передаёт корреспондент «Интерфакса», люди начали собираться возле здания ЦДЛ уже за час до начала церемонии. Первыми в зал зашли родственники поэта. В 11:00 начнётся гражданская панихида, ее будет вести советский и российский литературный критик, чрезвычайный и полномочный посол, член комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, заслуженный деятель искусств России Евгений Сидоров.

Классик советской и российской поэзии, шестидесятник Евгений Евтушенко скончался на 85-м году жизни.

После гражданской панихиды кортеж с гробом поэта направится в Переделкино, где пройдут похороны. Евтушенко похоронят рядом с могилой Бориса Пастернака, на отпевании будут присутствовать только семья и близкие друзья поэта.

Евтушенко родился 18 июля 1933 года в Иркутской области. Начал печататься в 1949 году. В 1952 году вышла первая книга стихов Евтушенко «Разведчики грядущего». В этом же году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

Получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.

Евтушенко напечатал несколько сборников, которые приобрели большую популярность: «Третий снег» (1955), «Шоссе энтузиастов» (1956), «Обещание» (1957), «Стихи разных лет» (1959), «Яблоко» (1960), «Нежность» (1962), «Взмах руки» (1962).

В 1963 году Евтушенко был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.