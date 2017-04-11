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09:42 (мск), источник: VN.ru

Подтопление сильнее обычного ожидается в НСО

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новосибирской области в связи с угрозой подтопления, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ситуация осложняется обильно выпавшими осадками в осенне-зимний период 2016—2017 годов, отметил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на заседании правительства. Напомним, норма выпадения осадков в Новосибирске была превышена в два раза.

— С учетом прогноза Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при наихудшем сценарии развития обстановки в зоне возможного затопления могут оказаться до 16 населенных пунктов в 10 районах области. Это Искитимский, Коченевский, Краснозерский, Карасукский, Тогучинский, Колыванский, Куйбышевский, Маслянинский, Северный, Кыштовский районы, — рассказал VN.ru Орлов.

В ходе заседания губернатор области Владимир Городецкий поручил усилить межведомственное взаимодействие по вопросам прохождения паводка и провести работу по защите населения. Также было решено выделить 26,5 миллионов рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области для проведения противопаводковых мероприятий.

Ранее Росгидромет включил Новосибирскую область в семерку регионов России, где прогнозируют экстремальные условия прохождения паводка. По предварительным расчетам, вскрытие рек в области предполагается во второй декаде апреля, что раньше многолетних сроков на четыре-семь дней. Эксперты предсказывают, что лишь на основе данных о количестве снега на Алтае ожидаются две мощных волны паводка.

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