Подтопление сильнее обычного ожидается в НСО

Ситуация осложняется обильно выпавшими осадками в осенне-зимний период 2016—2017 годов, отметил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов на заседании правительства. Напомним, норма выпадения осадков в Новосибирске была превышена в два раза.

— С учетом прогноза Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при наихудшем сценарии развития обстановки в зоне возможного затопления могут оказаться до 16 населенных пунктов в 10 районах области. Это Искитимский, Коченевский, Краснозерский, Карасукский, Тогучинский, Колыванский, Куйбышевский, Маслянинский, Северный, Кыштовский районы, — рассказал VN.ru Орлов.

В ходе заседания губернатор области Владимир Городецкий поручил усилить межведомственное взаимодействие по вопросам прохождения паводка и провести работу по защите населения. Также было решено выделить 26,5 миллионов рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области для проведения противопаводковых мероприятий.