Подтопление сильнее обычного ожидается в НСО
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новосибирской области в связи с угрозой подтопления, сообщает
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новосибирской области в связи с угрозой подтопления, сообщает
Ситуация осложняется обильно выпавшими осадками в
— С учетом прогноза
В ходе заседания губернатор области Владимир Городецкий поручил усилить межведомственное взаимодействие по вопросам прохождения паводка и провести работу по защите населения. Также было решено выделить 26,5 миллионов рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области для проведения противопаводковых мероприятий.
Ранее Росгидромет включил Новосибирскую область в семерку регионов России, где прогнозируют экстремальные условия прохождения паводка. По предварительным расчетам, вскрытие рек в области предполагается во второй декаде апреля, что раньше многолетних сроков на