В Прикамье снизилась рождаемость

В Пермском крае в первом квартале текущего года родились 7971 ребенок, что на 14% меньше прошлогоднего показателя. Из этого числа 4063 мальчиков и 3908 девочек. Такие данные приводит председатель комитета ЗАГС Прикамья Юлия Андрианова.



В браке было рождено 5571 ребенок, одновременно с установлением отцовства зарегистрировано 1516 малышей, у одиноких матерей рождено 884 детей.



У несовершеннолетних матерей родились 70 детей, три младенца появились на свет у несовершеннолетних отцов. Отказных малышей — 13.



При этом в Прикамье на 13% больше пар связали себя узами брака. Всего 3568. В крае 151 иностранцев создали свои семьи.



Оформили развод 2629 супружеских пар. Из них больше всего пар, которые прожили вместе от года до пяти лет (1176).