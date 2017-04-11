Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Приезжие скупают новые квартиры в Москве
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
Стюардессы приняли роды на высоте 13 тысяч метров
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
Названа следующая цель для американских «Томагавков» - СМИ
Россия даст адекватный ответ на удары США в Сирии
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Уйгурская проблема Китая
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
09:44 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье снизилась рождаемость

По данным ЗАГС, за первые три месяца 2017 года в регионе появилось на свет почти восемь тысяч малышей. Этот показатель на 14% меньше, чем в первом квартале 2016 года.

В Пермском крае в первом квартале текущего года родились 7971 ребенок, что на 14% меньше прошлогоднего показателя. Из этого числа 4063 мальчиков и 3908 девочек. Такие данные приводит председатель комитета ЗАГС Прикамья Юлия Андрианова.

В браке было рождено 5571 ребенок, одновременно с установлением отцовства зарегистрировано 1516 малышей, у одиноких матерей рождено 884 детей.

У несовершеннолетних матерей родились 70 детей, три младенца появились на свет у несовершеннолетних отцов. Отказных малышей — 13.

При этом в Прикамье на 13% больше пар связали себя узами брака. Всего 3568. В крае 151 иностранцев создали свои семьи.

Оформили развод 2629 супружеских пар. Из них больше всего пар, которые прожили вместе от года до пяти лет (1176).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В музее пермских древностей покажут Оханский метеорит
Вашингтон пригрозил новыми ударами по Сирии в случае химатак
В ООН предрекли «существенный рост» зарплат россиян в 2017 году
КНДР обещает принять «решительные меры» против США
«Почта России» начала борьбу против «серой» почты
Правозащитники заявили о сокращении числа смертных казней
Американцы объяснили задержание российского программиста
В Москве началась церемония прощания с Евгением Евтушенко
Спорт
«Калетник прыгнул как Овечкин». Все о победе «Магнитки» над СКА «Магнитка» показала характер, хотя весь матч доминировал СКА. Решающий гол в меньшинстве забил форвард хозяев Владислав Калетник
Авто
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в торговом центре Бывший мэр Архангельска дрифтовал по этажам магазина в течение 15 минут. Свои действия он объяснил перформансом в честь художницы Абрамович
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе» Дима Билан обиделся на своего коллегу по шоу из-за выступления его подопечных
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
7 моделей солнцезащитных очков, которые в моде в этом сезоне Главное вовремя остановиться: ограничиться одной парой и не растеряться в множестве вариантов — очень непросто
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь