Каждый десятый волгоградец написал «Тотальный диктант» на пятерку

Пока проверены не все работы, но организаторы диктанта в Волгоградской области говорят о большом числе отличников. Координатор проекта в Волгограде Светлана Солодкова сообщает, что примерно каждая десятая работа написана на «пятерку».

Постоянные участники «тотального диктанта» отметили, что в этом году он был проще, чем в прошлые годы. Тем более, что организаторы в официальной группе диктанта в соцсети опубликовали самые сложные, на их взгляд, слова: пьедестал, полиэтиленовый, перпендикулярный, парапет, осклизлый, исполин, бастион, стерлядь, буддизм.

Напомним, в 2017 году автором текста диктанта стал писатель, сценарист лауреат литературных премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга» Леонид Юзефович.

Со своими оценками участники «Тотального диктанта» смогут ознакомиться в личных кабинетах на сайте проекта totaldict.ru с 12 апреля.