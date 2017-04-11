9 мая в небе над Челябинском пролетят четверки СУ-24

«Трава должна пробиваться не через горы мусора, а естественным образом — из земли». Это цитата из речи губернатора — так эмоционально на совещании в правительстве области Борис Дубровский обратился к главам территорий, призвав всех подчиненных проявить максимум усилий, чтобы быстрее очистить города и сёла от мусора, скопившегося за зиму, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Мы с вами все готовимся к субботникам, все! И, конечно, флагманом у нас должен быть наша столица — Челябинск. Необходимо привести город после зимы в порядок», — подчеркнул Борис Дубровский.

Активное потепление, по словам мэра Челябинска Евгения Тефтелева, поможет форсировать работы по уборке и ремонту дорог. За минувшую неделю восстановлено около полутора тысяч квадратных метров дорожного полотна.

«Мы уже на этой неделе — с пятницы — выводим на улицы двадцать пылесосов. Как только ночью температурный режим будет плюсовой, будем задействовать около сорока пылесосов на влажную очистку улиц города», — заверил Евгений Тефтелев.

В ближайшее время активно возьмутся за памятники и мемориалы региона — проведут ревизию и приступят к ремонту. Область начинает готовиться к торжествам в честь Дня Победы. Оргкомитет определился с основными мероприятиями. Запланированы традиционное возложение цветов у Вечного огня, построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции. Участвовать в параде будет и новая чебаркульская танковая дивизия. А в небе над городом пролетят четверки СУ-24.