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09:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе сносят Центральный рынок

Спецоперация по зачистке территории от незаконных строений началась ранним утром.

С 5 утра Центральный рынок на улице Козлова оцеплен полицией и бойцами Народного ополчения. Вся территория огорожена металлическими ограждениями. Работает только остановка общественного транспорта.

— Мне позвонили в два часа ночи, — рассказал «Комсомольской правде — Крым» владелец хлебного ларька Сейдамет. — Сказали, приезжай, забирай свое имущество. Вместе с товарищем забрал кассовый аппарат, холодильную камеру и остатки товара.

На площади работают 2 бульдозера, которые ковшами сносят кирпичные строения. Рядом в ожидании строительного мусора стоят четыре «КамАЗа».

Никакого возмущения предприниматели не высказывают, так как им дали возможность забрать имущество.

«Сносят рассадник антисанитарии, пьянства!».

— Там и правда рассадник антисанатарии и пьянства, — рассказал «Комсомольской правде — Крым» владелец торгового павильона на Центральном рынке. — Но зачем блокировать весь рынок? Сносите себе там спокойно, а нам дайте нормально поработать!

Большинство симферопольцев, собравших у Центрального рынка, поддерживают городские власти.

— Этот «Козлятник» достал уже, — говорит водитель троллейбуса № 5. — Вечно пробки, не подъехать, ни пассажиров высадить. Прямо на асфальте торгуют.

— Тут кафе под открытым небом, — возмущены пенсионеры. — Плов готовят, шашлыки жарят, шаурму продают.

По удивительном совпадению наводить порядок стали в День Конституции республики Крым.

Напомним, первый замглавы администрации Симферополя Александр Овидиенко анонсировал принудительный снос строений накануне.

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