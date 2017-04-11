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10:59 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Берлинская школа запретила учительнице носить крестик

Учительнице в государственной школе в Берлине запретили носить крестик на шее, рассказал местный пастор берлинским газетам.

Источник: Myriams-Fotos/CC0

Священник Карстен Минкнер рассказал журналистам, что женщина на встрече с ним предоставила ему письменное распоряжение директора школы берлинского района Веддинг. Сообщается, что Синод местной евангелической церкви начал расследование инцидента.

Руководство школы потребовало от учительницы снять крестик, ссылаясь на закон, запрещающий госслужащим носить религиозные символы на работе, отмечает Berliner Zeitung.

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Споры о том, можно ли носить религиозные символы в рабочее время, ведутся по всей Европе.

В 2012 году четыре британских христианина, утверждающие, что они потеряли работу в результате дискриминации по религиозному признаку, обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Среди истцов была сотрудница British Airways Надии Эуэйда, которую начальник отправил домой, после того как она отказалась снять цепочку с крестиком, и медсестра Ширли Чаплин, которую из-за крестика перевели на работу, не связанную с обслуживанием больных.

ЕСПЧ постановил, что права Эуйэды были нарушены, и присудил ей компенсацию. В то же время суд не обнаружил нарушения прав Ширли Чаплин, согласившись с тем, что цепочка с крестиком нарушала правила безопасности и могла причинить вред здоровью пациентов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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