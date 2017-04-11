Берлинская школа запретила учительнице носить крестик

Священник Карстен Минкнер рассказал журналистам, что женщина на встрече с ним предоставила ему письменное распоряжение директора школы берлинского района Веддинг. Сообщается, что Синод местной евангелической церкви начал расследование инцидента.

Споры о том, можно ли носить религиозные символы в рабочее время, ведутся по всей Европе.

В 2012 году четыре британских христианина, утверждающие, что они потеряли работу в результате дискриминации по религиозному признаку, обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

Среди истцов была сотрудница British Airways Надии Эуэйда, которую начальник отправил домой, после того как она отказалась снять цепочку с крестиком, и медсестра Ширли Чаплин, которую из-за крестика перевели на работу, не связанную с обслуживанием больных.

ЕСПЧ постановил, что права Эуйэды были нарушены, и присудил ей компенсацию. В то же время суд не обнаружил нарушения прав Ширли Чаплин, согласившись с тем, что цепочка с крестиком нарушала правила безопасности и могла причинить вред здоровью пациентов.