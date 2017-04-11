ВОЗ: хождение босиком превращает жителей Уганды в людей-слонов

Слоновая болезнь, или лимфатический филяриоз, относится к тропическим заболеваниям. По оценкам ВОЗ, на сегодняшний день ею инфицированы более 120 миллионов человек по всему миру, а около 40 миллионов из них стали инвалидами.

Симптомы — болезненные и обезображивающие. У зараженного увеличиваются части тела (обычно конечности или мошонка) за счет разрастания кожи и подкожной клетчатки, которое вызывается застоем лимфы и отеком.

В 2014 году в западном регионе Республики Уганды произошла вспышка слоновой болезни. У пострадавших были все симптомы слоновости, однако возбудителей заболевания у них не нашли. Медики выяснили, что эта форма слоновой болезни возникла, потому что заболевшие периодически ходили босиком по вулканическим почвам, содержащим мелкие и острые минеральные кристаллы, которые проникали в ступни. Под кожей кристаллы вызывали постоянные воспаления, из-за которых наращивалась рубцовая ткань, что в конечном итоге блокировало лимфатические сосуды.

История болезни 52 погибших от слоновости африканцев показала, что люди страдали от неинфекционной формы слоновой болезни много лет — еще до того, как симптомы стали очевидными. По словам ведущего автора статьи, люди десятилетиями не предпринимали серьезных попыток лечения, хотя испытывали зуд и боли в ногах, но относились к этому, как к незначительным проблемам.

Многие из инфицированных в опросах сообщали, что обычно они занимаются земледелием босиком. Чтобы избежать слоновой болезни, медики советуют жителям африканской республики носить обувь и регулярно мыть ноги.