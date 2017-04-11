Директором Красноярского научного центра избран Никита Волков

Директором Красноярского научного центра СО РАН стал доктор физико-математических наук Никита Волков. Голосование прошло 7 апреля, однако результаты были опубликованы только 11 апреля.

Согласно протоколу голосования, на выборы главы КНЦ СО РАН пришли 1639 человек, что составило 75% от всего числа работников центра. В поддержку Волкова высказались 1126 человек (69,46%). Его конкурент Николай Чесноков набрал 495 голосов (30,54%).

Никита Валентинович Волков родился в 1961 году. Образование получил в Красноярском государственном университете в 1984 году. Изучал экспериментальную физику, физику магнитных явлений, радиоспектроскопию, фотомагнитные явления и радиофизику СВЧ-диапазона. В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2005 году — докторскую. С мая 2012 года до своего нынешнего назначения Волков работал директором Института физики СО РАН.

Напомним, бывший руководитель КНЦ Василий Шабанов покинул свой пост, на котором отработал 29 лет. В этом году Шабанову исполнится 77 лет.