Директором Красноярского научного центра избран Никита Волков
В поддержку Волкова выступили около 70% ученых.
В поддержку Волкова выступили около 70% ученых.
Директором Красноярского научного центра СО РАН стал доктор
Согласно протоколу голосования, на выборы главы КНЦ СО РАН пришли 1639 человек, что составило 75% от всего числа работников центра. В поддержку Волкова высказались 1126 человек (69,46%). Его конкурент Николай Чесноков набрал 495 голосов (30,54%).
Никита Валентинович Волков родился в 1961 году. Образование получил в Красноярском государственном университете в 1984 году. Изучал экспериментальную физику, физику магнитных явлений, радиоспектроскопию, фотомагнитные явления и радиофизику
Напомним, бывший руководитель КНЦ Василий Шабанов покинул свой пост, на котором отработал 29 лет. В этом году Шабанову исполнится 77 лет.
В состав Красноярского научного центра СО РАН входят Институт биофизики, Институт леса им. В. Н. Сукачева, Институт физики им. Л. В. Киренского, Институт химии и химической технологии, Институт вычислительного моделирования, Специальное