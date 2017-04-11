Индустриальный район — чемпион по несанкционированным свалкам в Хабаровске

Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.

Индустриальный район лидирует по количеству несанкционированных свалок, зафиксированных на территории Хабаровска. Причиной тому являются масштабы и заселенность района, сообщил корр. ИА AmurMedia первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

— В Индустриальном районе мы планируем убрать 16 несанкционированных свалок. Но я не назвал бы его самым грязным районом. Просто южная часть города достаточно велика. А всего во время двухмесячника мы планируем убрать 81 незарегистрированную свалку. Пока, в большей мере, проблема по санитарной очистке обстоит с частными жилищными фондами. Больше всего их в Индустриальном и Железнодорожном районе, ну и меньше в Центральном, — сообщает Сергей Чернышов.

При этом Сергей Чернышов отметил, что южный микрорайон дальневосточной столицы является самым захламленным.