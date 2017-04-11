Индустриальный район — чемпион по несанкционированным свалкам в Хабаровске
Огромное число очагов антисанитарии возникло, по мнении администрации города,
Огромное число очагов антисанитарии возникло, по мнении администрации города,
Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.
Индустриальный район лидирует по количеству несанкционированных свалок, зафиксированных на территории Хабаровска. Причиной тому являются масштабы и заселенность района, сообщил корр. ИА AmurMedia первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов.
— В Индустриальном районе мы планируем убрать 16 несанкционированных свалок. Но я не назвал бы его самым грязным районом. Просто южная часть города достаточно велика. А всего во время двухмесячника мы планируем убрать 81 незарегистрированную свалку. Пока, в большей мере, проблема по санитарной очистке обстоит с частными жилищными фондами. Больше всего их в Индустриальном и Железнодорожном районе, ну и меньше в Центральном, — сообщает Сергей Чернышов.
При этом Сергей Чернышов отметил, что южный микрорайон дальневосточной столицы является самым захламленным.