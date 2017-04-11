В Пермский край придут сильные дожди
Неделя будет тёплой, но в выходные ожидаются заморозки.
Неделя будет тёплой, но в выходные ожидаются заморозки.
Кратковременное похолодание в Пермском крае закончилось. Однако стабильного тепла ждать пока не стоит. Зато настала пора доставать из шкафа зонтики.
«В целом неделя будет тёплой, — рассказал корреспонденту сайта “АиФ-Прикамье” Андрей Шихов, специалист
Вместе с осадками в Пермский край придёт незначительное похолодание. Температура в крае ожидается от +3 до +8. Зато ночь будет теплой. И уже в пятницу вновь ожидается от +8 до +13 по края и около +10 в Перми.
«Самое интересное нас ждёт в конце недели, — поделился информацией Андрей Шихов. — С выходном
А вот начало следующей недели пока непредсказуемо. Есть вероятность, что в Прикамье придут тропические массы и тогда нас ждёт резкое потепление до +20. Но, по словам синоптика, устойчивое тепло для апреля — не характерное явление.