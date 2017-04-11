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10:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермский край придут сильные дожди

Неделя будет тёплой, но в выходные ожидаются заморозки.

Источник: Reuters

Кратковременное похолодание в Пермском крае закончилось. Однако стабильного тепла ждать пока не стоит. Зато настала пора доставать из шкафа зонтики.

«В целом неделя будет тёплой, — рассказал корреспонденту сайта “АиФ-Прикамье” Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ. — Во вторник днём в Перми ожидается +10, в среду по краю температура воздуха прогреется уже до + 15 (в Перми от +12 до + 14), а в четверг в Прикамье придут обильные осадки».

Вместе с осадками в Пермский край придёт незначительное похолодание. Температура в крае ожидается от +3 до +8. Зато ночь будет теплой. И уже в пятницу вновь ожидается от +8 до +13 по края и около +10 в Перми.

«Самое интересное нас ждёт в конце недели, — поделился информацией Андрей Шихов. — С выходном юго-западного циклона есть вероятность, что в Пермский край придут заморозки. Уже в субботу начнутся дожди, а в воскресенье температура может опуститься до минусовых значений, выпадет снег. В ночь на понедельник может быть -5. Но похолодание бует коротким».

А вот начало следующей недели пока непредсказуемо. Есть вероятность, что в Прикамье придут тропические массы и тогда нас ждёт резкое потепление до +20. Но, по словам синоптика, устойчивое тепло для апреля — не характерное явление.

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