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10:59 (мск), источник: РИАЦ

Троллейбус № 18 прощается с волгоградцами

В Волгограде троллейбус № 18 заменят двумя автобусными маршрутами.

Источник: РИАЦ

В Волгограде троллейбус № 18 вышел на линию с крупной надписью на заднем стекле: «Прощай, Кировский!». С 15 апреля маршрут прекратит своё существование.

Как РИАЦ сообщал ранее, он будет заменен двумя автобусными маршрутами: №№ 77 и 95. Данное решение объясняется экономической целесообразностью. По информации в МУП «Метроэлектротранс», на протяжении десятилетия наблюдается устойчивая тенденция снижения пассажиропотока в городском электротранспорте. Пассажиры стали чаще делать выбор в пользу современных комфортных автобусов. Благодаря установленным климатическим системам в них теплее зимой, а летом, наоборот, прохладнее. Кроме того скорость движения автобусов быстрее, чем у троллейбусов.

Так, в январе 2016 года троллейбусы № 18 перевезли 169, 9 тыс. пассажиров, а в январе 2017 года только 109,3 тыс. пассажиров. Пассажиропоток снизился на 35%. При этом только в 2016 году (в сравнении с 2015 годом) себестоимость перевозки одного пассажира выросла на 35%.

Напомним, что в комплексная транспортная схема (КТС), активно внедряемая в Волгограде предусматривает наличие сети из 15 опорных автобусных маршрутов (8 действующих маршрутов, обслуживаемых МУП «ВПАТП № 7», и 7 новых, которые обеспечит компания-перевозчик ООО «Волгоградский автобусный парк»), а также трамвайных и троллейбусных маршрутов. Автобусные опорные маршруты обслуживает комфортабельный низкопольный транспорт большой вместимости. На вспомогательных маршрутах продолжают действовать автобусы малой вместимости (маршрутки). Оперативно обновляемая, в зависимости от запросов граждан, комплексная транспортная схема позволит сделать работу городского общественного транспорта более комфортной для пассажиров и безопасней.

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