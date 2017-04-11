Троллейбус № 18 прощается с волгоградцами

В Волгограде троллейбус № 18 вышел на линию с крупной надписью на заднем стекле: «Прощай, Кировский!». С 15 апреля маршрут прекратит своё существование.

Как РИАЦ сообщал ранее, он будет заменен двумя автобусными маршрутами: №№ 77 и 95. Данное решение объясняется экономической целесообразностью. По информации в МУП «Метроэлектротранс», на протяжении десятилетия наблюдается устойчивая тенденция снижения пассажиропотока в городском электротранспорте. Пассажиры стали чаще делать выбор в пользу современных комфортных автобусов. Благодаря установленным климатическим системам в них теплее зимой, а летом, наоборот, прохладнее. Кроме того скорость движения автобусов быстрее, чем у троллейбусов.

Так, в январе 2016 года троллейбусы № 18 перевезли 169, 9 тыс. пассажиров, а в январе 2017 года только 109,3 тыс. пассажиров. Пассажиропоток снизился на 35%. При этом только в 2016 году (в сравнении с 2015 годом) себестоимость перевозки одного пассажира выросла на 35%.