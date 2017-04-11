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10:32 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре в апрельские и майские праздники ограничат движение транспорта

Кроме того, в дни апрельских и майских праздников в Самаре на некоторых участках будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

По информации администрации Самары на Пасху, Красную горку, Радоницу, в День Победы и в Троицкую родительскую субботу в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут действовать следующие ограничения:

— с 06:00 до 16:00 16 апреля, 23 апреля, 25 апреля, 9 мая и 3 июня будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре) на участках:

— по улице Алексея Толстого от улицы Комсомольская до улицы Кутякова;.

— по улице Степана Разина от улицы Комсомольская до улицы. Князя Григория Засекина;.

— по улице Крупской от улицы Водников до улицы Куйбышева.

Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:

— по улице Алексея Толстого от улицы Крупской до улицы Кутякова;.

— по улице Степана Разина от улицы Крупской до улицы Князя Григория Засекин;.

— по улице Крупской от улицы Степана Разина до улицы Куйбышева.

Данная мера будет действовать в следующие периоды:

— с 20:00 15 апреля до 16:00 16 апреля;.

— с 20:00 22 апреля до 16:00 23 апреля;.

— с 20:00 24 апреля до 16:00 25 апреля;.

— с 20:00 8 мая до 16:00 9 мая;.

— с 20:00 2 июня до 16:00 3 июня.

Жителям и гостям Самары необходимо заранее выбирать маршруты следования.

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