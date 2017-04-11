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10:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Деятельность кафе «Хачапури и вино» на улице Большая Покровская Нижнего Новгорода приостановлена на три месяца по решению суда

Использование печи с открытым огнем приводит к появлению в квартирах над кафе едкого дыма и запах гари.

Деятельность кафе «Хачапури и вино» на улице Большая Покровская Нижнего Новгорода приостановлена на три месяца по решению суда.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, ведомством была проведена проверка ресторана «Хачапури и вино» ООО «Пури» (ул. Большая Покровская, 49).

По результатам проверки было выявлено, что в кафе эксплуатируется дровяная печь с открытым огнем, ее использование приводит к появлению в квартирах граждан, проживающих непосредственно над кафе, едкого дыма и запах гари.

В этой связи сотрудники регионального Роспотребнадзора составили в отношении кафе протокол об административном правонарушении и отправили материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

31 марта Нижегородский райсуд постановил приостановить деятельность кафе для устранения нарушений.

Напомним, что ранее суд приостановил деятельность кафе «MAD КОФЕ» на улице Большая Покровская.

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