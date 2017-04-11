В Минске 14 апреля запустят фонтаны: как идет подготовка

Перед началом нового сезона из чаш фонтанов убирают мусор и устанавливают форсунки — насадки для распыления воды. Чистят также мокрую камеру, расположенную под землей, где находится насос. На зиму сотрудники Минскзеленстроя его снимают и моют, делают профилактику двигателя, а весной возвращают на место.

Также специалисты обычно восстанавливают электроавтоматику, благодаря которой включаются и выключаются фонтан и его подсветка. Когда все оборудование установят и проверят, чаши фонтана заполнят водой до нужного уровня.