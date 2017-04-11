В Минске 14 апреля запустят фонтаны: как идет подготовка
Сезон фонтанов откроется в столице 14 апреля, сейчас проходит расконсервация водометов и подготовка их к запуску, рассказал главный инженер УП Минскзеленстрой Владимир Бабивский.
Сезон фонтанов откроется в столице 14 апреля, сейчас проходит расконсервация водометов и подготовка их к запуску, рассказал главный инженер УП Минскзеленстрой Владимир Бабивский.
Перед началом нового сезона из чаш фонтанов убирают мусор и устанавливают форсунки — насадки для распыления воды. Чистят также мокрую камеру, расположенную под землей, где находится насос. На зиму сотрудники Минскзеленстроя его снимают и моют, делают профилактику двигателя, а весной возвращают на место.
Также специалисты обычно восстанавливают электроавтоматику, благодаря которой включаются и выключаются фонтан и его подсветка. Когда все оборудование установят и проверят, чаши фонтана заполнят водой до нужного уровня.
Сложности в эксплуатации фонтанов в белорусском климате возникают
Всего на балансе УП Минскзеленстрой 34 фонтана.
— Практически все фонтаны — 80% — уже расконсервированы и готовы к запуску, — цитирует Владимира Бабивского агентство
Затем заработают и другие столичные водометы. Правда, некоторые из них включатся только на следующий день. Не заработают лишь фонтаны возле аэропорта Минск-1 и Национальной школы красоты. Там идут строительные работы.
Главный инженер Минскзеленстроя уточнил — в столице гораздо больше фонтанов, но многие из них принадлежат организациям, они же и занимаются их обслуживанием.
В 2017 году запланирована реконструкция фонтана Столица. Там заменят покрытие дна чаши, которое выложено мелкоштучной мозаичной плиткой. Он исправен и до начала модернизации будет работать. Будут вестись и проектные работы по восстановлению фонтана на пересечении улиц Пулихова и Первомайской.
Подготовила Юлия РАК.