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10:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске 14 апреля запустят фонтаны: как идет подготовка

Сезон фонтанов откроется в столице 14 апреля, сейчас проходит расконсервация водометов и подготовка их к запуску, рассказал главный инженер УП Минскзеленстрой Владимир Бабивский.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Перед началом нового сезона из чаш фонтанов убирают мусор и устанавливают форсунки — насадки для распыления воды. Чистят также мокрую камеру, расположенную под землей, где находится насос. На зиму сотрудники Минскзеленстроя его снимают и моют, делают профилактику двигателя, а весной возвращают на место.

Также специалисты обычно восстанавливают электроавтоматику, благодаря которой включаются и выключаются фонтан и его подсветка. Когда все оборудование установят и проверят, чаши фонтана заполнят водой до нужного уровня.

Сложности в эксплуатации фонтанов в белорусском климате возникают из-за промерзания и просыхания почвы. На зиму их приходится консервировать, из-за чего оборудование подвергается коррозии. Большой урон наносят и вандалы — ломают, воруют.

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Всего на балансе УП Минскзеленстрой 34 фонтана.

— Практически все фонтаны — 80% — уже расконсервированы и готовы к запуску, — цитирует Владимира Бабивского агентство Минск-Новости. — Первым торжественно включим самый большой по площади городской фонтан, что перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета. Церемония его запуска и концертная программа запланированы на 18.00 14 апреля.

Затем заработают и другие столичные водометы. Правда, некоторые из них включатся только на следующий день. Не заработают лишь фонтаны возле аэропорта Минск-1 и Национальной школы красоты. Там идут строительные работы.

Главный инженер Минскзеленстроя уточнил — в столице гораздо больше фонтанов, но многие из них принадлежат организациям, они же и занимаются их обслуживанием.

В 2017 году запланирована реконструкция фонтана Столица. Там заменят покрытие дна чаши, которое выложено мелкоштучной мозаичной плиткой. Он исправен и до начала модернизации будет работать. Будут вестись и проектные работы по восстановлению фонтана на пересечении улиц Пулихова и Первомайской.

Подготовила Юлия РАК.

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