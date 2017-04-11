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10:27 (мск), источник: Actualitati.md

Примэрия установила старые сидения на новую остановку

Очередная гениальная идея от властей города на новую остановку решили поставить старые сидения и ржавый металлический каркас.

Источник: Actualitati.md

Не успели жители города порадоваться новой остановке и комфортным условиям, как Киртоакэ снова преподнес сюрприз. Возможно, власти решили сэкономить, поэтому установили старые и сломанные сидения, и ржавую металлическую конструкцию. Жители города снова останутся без хороших условий.

Напомним, что этот случай не первый, ранее старые сидения так же были установлены на новых остановках Ботанике и на Чеканах.

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