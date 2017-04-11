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10:49 (мск), источник: Губерния онлайн

Память узников фашистских концлагерей почтили хабаровчане

Сегодня хабаровчане возложили цветы к памятнику на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского.

Церемония была посвящена международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Участие в мероприятии приняли министр социальной защиты населения региона Николай Цилюрик, представители краевого отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и Вооруженных Сил РФ. Также у храма собрались члены краевого и городского совета ветеранов войны, труда и молодежные организации.

«Сегодня в нашем крае проживает 160 узников фашистских концлагерей. 154 из них попали в “лагеря смерти” будучи еще детьми. С тех пор прошли десятилетия, но мы по-прежнему храним память о людях, ставших жертвами фашистских застенков. Не забываем и о тех, кто сегодня с нами. Они прошли испытания, вернулись на Родину и отдали все силы на восстановление страны, многие годы трудились на благо Хабаровского края», — отметил Николай Цилюрик.

Он также напомнил, что сейчас в Хабаровском крае для бывших заключенных фашистских лагерей действуют все предусмотренные федеральным законодательством льготы и компенсации. Им оказывают адресную помощь.

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