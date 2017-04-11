Память узников фашистских концлагерей почтили хабаровчане
Сегодня хабаровчане возложили цветы к памятнику на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского.
Сегодня хабаровчане возложили цветы к памятнику на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского.
Церемония была посвящена международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Участие в мероприятии приняли министр социальной защиты населения региона Николай Цилюрик, представители краевого отделения Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и Вооруженных Сил РФ. Также у храма собрались члены краевого и городского совета ветеранов войны, труда и молодежные организации.
«Сегодня в нашем крае проживает 160 узников фашистских концлагерей. 154 из них попали в “лагеря смерти” будучи еще детьми. С тех пор прошли десятилетия, но мы
Он также напомнил, что сейчас в Хабаровском крае для бывших заключенных фашистских лагерей действуют все предусмотренные федеральным законодательством льготы и компенсации. Им оказывают адресную помощь.