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10:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске в пасхальную ночь запустят 5 бесплатных маршрутов

Об этом сообщили в «Красноярскгортрансе».

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 16 апреля в Красноярске будут организованы перевозки пассажиров от храма Рождества Христова на правобережье и Свято-Успенского мужского монастыря в Удачном. Об этом сообщили в «Красноярскгортрансе».

Перевозка пассажиров по данным маршрутам будет осуществляться бесплатно.

От храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а):

Маршрут № 1: Храм Рождества Христова — ул. Мичурина — пр. им. газ. Красноярский рабочий — ул. Тамбовская — ул. Шевченко — ул. Амурская — ул. Суворова — ул. Мичурина — ул. Павлова — ул. 60 лет Октября, д.169а (МП «КПАТП № 7»).

Маршрут № 2: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Московская — пр. им. газ. Красноярский рабочий — ул. Матросова — ул. Свердловская — пер. Кривоколенный — ул. 60 лет Октября, д.169а (МП «КПАТП № 7»).

Маршрут № 3: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — Октябрьский мост — ул. Авиаторов — ул. Партизана Железняка — ул. Аэровокзальная — ул. Взлетная — ул. 78 Добровольческой бригады — ул. 9 мая — пр. Комсомольский — ул. Краснодарская — пр. Металлургов — ул. Тельмана — ул. Воронова — ул. Гайдашовка — Енисейский тракт — мкрн. Солнечный.

Маршрут № 4: Храм Рождества Христова — ул. Щорса — ул. Мичурина — Октябрьский мост — ул. Партизана Железняка — ул. Белинского — ул. Ленина — ул. Железнодорожников — пр. Свободный — ул. Ладо Кецховели — ул. Копылова — ул. Высотная — ул. Тотмина — ул. Калинина, 84 (МП «КПАТП № 5»).

От Свято-Успенского мужского монастыря:

Маршрут № 5: Свято-Успенский мужской монастырь — ул. Лесная — пр. Свободный — ул. Лесопарковая — ул. Чернышева — ул. Гусарова — ул. Мирошниченко — ул. Е. Стасовой — ул. Высотная — ул. К. Армии — ул. Копылова — ул. Профсоюзов — пр. Мира — ул. Вейнбаума — Коммунальный мост — ул. Матросова — ул. 60 лет Октября № 169а (МП КПАТП-7).

Четыре автобуса будут находиться у Храма Рождества Христова и один у Свято-Успенского мужского монастыря с 03:00. Они отправятся в рейс по мере завершения Службы, ориентировочно в 03:20.

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