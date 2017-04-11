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10:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Жителей Приморья испугала канонада в море

Громкие звуки, похожие на выстрелы и взрывы в акватории залива Петра Великого напугали сегодня жителей острова Попова, который административно относится к Фрунзенскому Району Владивостока. Об этом сообщает ИА «Дейта».

По словам местной жительницы Ольги З., стрельба началась примерно пятнадцати четыре вечера.

 — Стрельбу было слышно по всему острову, в квартирах дрожали стекла, — уточнила она. — такое бывало и раньше, но в этот раз все происходит как-то особенно долго и громко. Мы тут уже боимся — а вдруг это не просто учения?

Редакция ИА «Дейта» обратилась за комментариями в пресс-службу Тихоокеанского флота.

 — Силы флота отрабатывают учебные задачи на морских полигонах в заливе Петра Великого, — пояснил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев. — Все проходит в штатном режиме.

Улугбек Тимуридов.

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