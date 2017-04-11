Жителей Приморья испугала канонада в море

По словам местной жительницы Ольги З., стрельба началась примерно пятнадцати четыре вечера.

— Стрельбу было слышно по всему острову, в квартирах дрожали стекла, — уточнила она. — такое бывало и раньше, но в этот раз все происходит как-то особенно долго и громко. Мы тут уже боимся — а вдруг это не просто учения?

Редакция ИА «Дейта» обратилась за комментариями в пресс-службу Тихоокеанского флота.

— Силы флота отрабатывают учебные задачи на морских полигонах в заливе Петра Великого, — пояснил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев. — Все проходит в штатном режиме.

Улугбек Тимуридов.