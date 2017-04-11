Мешки с песком спасли Красноярский тракт от наводнения

В настоящее время талые воды, пришедшие с полей СибНИИСХоза, минуя магистраль, уходят через водопропускную систему. Дома омичей от паводка не пострадали.

«Седьмого апреля было принято решение о возведении защитной дамбы по улице Красноярский тракт. Для строительства дамбы было использовано 2000 мешков с песком. При необходимости мы можем увеличить высоту дамбы в два раза: для этого создан дополнительный запас мешков. Одна полоса дорожного движения сейчас перекрыта. Эта мера вынужденная: мы делаем все возможное для того, чтобы имущество людей, проживающих по улицам Красноярский тракт, 7-я Дунайская, 9-я Дунайская, не пострадало от паводка. Омичи наверняка помнят, что в прошлом году по этой территории можно было пройти только в болотных сапогах. В этом году задолго до наступления паводкового периода дорожные службы вывезли колоссальный объем снега, заранее развезли мешки с песком, чтобы люди могли защитить свое жилье от подтопления. Была промыта ливневая канализация, произведена замена водопроводной трубы на входном коллекторе ливневой канализации на трубу большего диаметра, что позволило увеличить ее пропускную способность в четыре раза», — сообщил заместитель директора «Управления дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Павлов.

В профильном департаменте добавили, что в настоящее время ситуация на Красноярском тракте полностью под контролем. Специалисты дорожных служб работают в штатном режиме.