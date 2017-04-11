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10:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Уфы готовы потратить на салют в честь Дня Победы 500 тысяч рублей

Городские чиновники объявили аукцион.

Источник: Комсомольская правда

782 залпа взмоют в уфимское небо на площади Владимира Ленина 9 мая. По крайней мере, именно такой фейерверк запланировали власти башкирской столицы в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Документ о проведении аукциона 24 апреля управление по культуре и искусству администрации Уфы разместили на сайте госзакупок.

Чиновники хотят увидеть вместе с тысячами уфимцев салют в виде серебряных, голубых и белых хризантем, переходящих в золотые опадающие ивы, римские свечи и трещащие сферы.

На фейерверк чиновники планируют потратить 500 тысяч рублей. К тому же, уфимские власти хотят арендовать звуковое и световое оборудование на сумму 515 тысяч бюджетных рублей, чтобы подарить ветеранам и башкирской столице эффектную концертную программу.

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