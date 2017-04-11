Новосибирский зоопарк повышает цены на билеты

— Также изменятся цены на абонементы, — сообщила VN.ru начальник информационно-методического отдела зоопарка Евгения Пирожкова. — Взрослый абонемент будет стоить 1000 рублей, льготный 500 рублей.

Евгения Пирожкова добавила, что последний раз цены на билеты в зоопарк повышались в 2014 году.

Как объяснили в администрации зоопарка, цены повышают, учитывая «изменяющиеся социально-экономические условия страны, а также рост инфляции». Кроме того, зоопарк увеличивает расход на содержание животных, которых с каждым годом становится больше, и ввод в эксплуатацию новых павильонов. А еще деньги нужны на строительство новых объектов.

Категории граждан, имеющих право на приобретение льготного билета:

— дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно;.

— учащиеся средних общеобразовательных учреждений;.

— студенты очной формы обучения (средних и высших образовательных учреждений РФ очных отделений);.

— лица, достигшие возраста, женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет;.

— инвалиды II группы;.

— военнослужащие, проходящие срочную службу по призыву;.

— участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;.

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;.

— ветераны боевых действий.

Льготы предоставляются на основании удостоверений, справок, паспорта, свидетельства о рождении и других документов, удостоверяющих социальный статус посетителя и подтверждающих его право на льготу. Льготный билет действителен только при наличии документа, дающего право на получение соответствующей льготы.

Абонемент действителен в течение одного месяца со дня приобретения, является именным, без права передачи другому лицу. Вместе с абонементом необходимо предъявить паспорт или документ, удостоверяющий личность.