Общественный транспорт Крыма обеспечат 400 валидаторами
ГУП «Крымдорсвязь» готово передать 400 валидаторов перевозчикам для установки в общественном транспорте —
ГУП «Крымдорсвязь» готово передать 400 валидаторов перевозчикам для установки в общественном транспорте —
В общественном транспорте Крыма установят 400 валидаторов, передает
«Подведомственное предприятие министерства транспорта Республики Крым ГУП “Крымдорсвязь”, являющееся оператором автоматизированной системы оплаты проезда, готово передать 400 валидаторов перевозчикам для установки в общественном транспорте», — уточнили в сообщении.
Согласно информации
«До конца 2017 года планируется начать выпуск единых электронных проездных, которыми можно будет оплатить поездку на всех видах общественного транспорта», — пояснили в
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