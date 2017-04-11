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11:07 (мск), источник: АиФ Крым

Общественный транспорт Крыма обеспечат 400 валидаторами

ГУП «Крымдорсвязь» готово передать 400 валидаторов перевозчикам для установки в общественном транспорте — пресс-служба министерства транспорта Крыма.

Источник: РИА "Новости"

В общественном транспорте Крыма установят 400 валидаторов, передает пресс-служба министерства транспорта Крыма.

«Подведомственное предприятие министерства транспорта Республики Крым ГУП “Крымдорсвязь”, являющееся оператором автоматизированной системы оплаты проезда, готово передать 400 валидаторов перевозчикам для установки в общественном транспорте», — уточнили в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, профильное ведомство Крыма также хочет создать центр компетенции по вопросам автоматизации транспортной отрасли региона на базе «Крымдорсвязи».

«До конца 2017 года планируется начать выпуск единых электронных проездных, которыми можно будет оплатить поездку на всех видах общественного транспорта», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что бесплатные электронные карты в первую очередь получат граждане льготной категории, а затем электронный билет можно будет приобрести в открытой продаже.

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